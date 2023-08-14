Озерская фирма из черного списка попалась на продаже фальшивого сливочного масла

Замаскированный спред всплыл в соседнем регионе

Южноуральский Россельхознадзор обнаружил в Екатеринбурге партию фальсифицированного сливочного масла, произведенного предприятием из Озерска, у которого ранее была отозвана декларация ЕАЭС на продукцию. Как сообщили сегодня, 14 августа, в пресс-службе ведомства, лабораторный анализ показал, что под видом масла фирма отправила в соседний регион растительный спред.

Речь идет о продукции из Озерска. Под упаковкой масла сладко-сливочного несоленого «Традиционное» эксперты обнаружили жиры на растительной основе, которых там быть не должно.

Россельхознадзор объявил предостережение недобросовестному производителю. Фальсифицированная продукция подлежит изъятию из обращения — либо по доброй воле ее владельца, либо по предписанию госоргана.

Кроме того, о нарушении уведомлены областной Минсельхоз и ФМБА.