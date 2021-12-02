Озерск отправил школьников на дистант и закрыл кружки и секции

Также в городе запретили мероприятия на свежем воздухе

Вслед за Снежинском о переводе школьников на дистант заявил еще один город Челябинской области. С 4 декабря закрываются школы Озерска. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Дистанционное обучение начнется 4 декабря и будет длиться до 13 декабря включительно. Также в городе на этот период закроют все учреждения дополнительного образования, в том числе и спортивные», — пояснили в пресс-службе администрации Озерска.

Помимо этого в городе запретили все культурно-массовые и спортивные мероприятия — проводить их нельзя даже на улице.

Решение о введении новых ограничений принято на заседании межведомственной комиссии с участием главы города и главного санитарного врача. Ограничения вызваны резким ростом числа заболевших.