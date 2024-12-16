Озерчанка оставила карьеру и ушла работать в больницу, где спасли ей жизнь

Сейчас женщина помогает медикам, которые когда‑то выходили ее, родившуюся раньше срока

39-летняя жительница Озерска Кристина уже восемь лет трудится санитаркой в клинической больнице № 71. А когда-то женщина строила успешную карьеру в строительной сфере. В 2016 году она решила кардинально поменять свою жизнь и начать помогать тем, кто когда-то ее спас. Историю, которая могла бы лечь в основу фильма, рассказали в пресс-службе больницы.

В 1985 году в озерском роддоме на четыре месяца раньше срока родилась девочка, которую назвали Кристиной. Шансов на ее спасение было немного, но врачи отчаянно бились за ее жизнь. И смогли выходить.

Кристина выросла талантливой и целеустремленной женщиной. Она получила образование художника-реставратора, начала строить карьеру в сфере строительства и получила высокооплачиваемую должность. Но в какой-то момент женщина поняла, что ее призвание — помогать тем, благодаря кому она сейчас живет. Кристина все бросила и устроилась работать санитаркой в ту самую детскую больницу.

«Об этой истории Кристина не распространялась. Тайна была раскрыта случайно, когда сотрудники наткнулись на старый фотоальбом. Их изумление было безмерным, когда на одной из фотографий они узнали Кристину — ту самую малышку, которую они спасали много лет назад. Эта находка стала для них символом замкнувшегося круга и напоминанием о том, что спасенный ребенок теперь сам стал их помощником», — рассказали в больнице.

Там отметили, что эта история вполне могла бы лечь в основу новогоднего фильма о том, как важно прислушиваться к себе и не бояться менять свою жизнь так, как хочется.