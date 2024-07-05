Озера Челябинской области прогрелись до сочинских значений

Температура достигла 23 градусов

В Челябинской области 5 июля температура на водоемах достигла 23 градусов. Об этом сообщили в челябинском Гидрометцентре.

К примеру, температура Черного моря, по данным Гисметео, сейчас составляет 26 градусов, Азовского моря — 25.

Озера и реки Южного Урала совсем немного отстают по температуре от заграничных курортов: на Бали вода сейчас +27, столько же и на Гоа и Кипре. В турецком Бодруме вода прогрелась до 25 градусов, как и на Мальте.

Напомним, МЧС предупреждают о безопасности на воде. С начала купального сезона в Челябинской области утонули 25 человек, из них семеро — дети. Также в Челябинске и окрестностях запретили купаться на 34 пляжах.