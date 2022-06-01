Оздоровительный комплекс с бассейном открыли в детском саду Челябинска

Здание купили и отремонтировали за 42 миллиона рублей

В Челябинске завершили ремонт оздоровительного комплекса с бассейном и кабинетами дополнительного образования в детском саду № 40 («Какаду») на улице Академика Макеева, 7а. Двухэтажное крыло здания выкупили у частника и привели в порядок за 42 миллиона рублей. На открытии учреждения 1 июня побывал губернатор Алексей Текслер.



«В День защиты детей заехал в отремонтированный детский сад «Какаду» на Тополиной аллее в Челябинске. Многие наверняка помнят эту историю. Одна половина здания принадлежала детскому саду, а другая — с бассейном и комнатами для дополнительных занятий — частной фирме. И она решила свою часть продать под коммерческие нужды. Мне написали родители. Мы приняли решение выкупить вторую половину, чтобы сохранить её для детей. И отремонтировать», — рассказал Алексей Текслер.

На ремонт помещений было направлено 10 миллионов рублей из средств областного и городского бюджетов. На выкуп бассейна — еще 32 миллиона. Так, благодаря выделенным средствам кабинеты на втором этаже преобразованы в студии для занятий легоконструированием, мультипликацией, изо, песочной анимацией, в научно-исследовательскую лабораторию и танцевально-хореографический зал. На первом этаже располагается бассейн с оборудованными раздевалками, массажный кабинет, спелеокамера и детская сауна.

Как рассказала заведующая детским садом № 40 «Какаду» Алла Басанько, в настоящее время в учреждении работает 12 групп, учреждение посещает 389 воспитанников. Занятия в бассейне и посещение соляной комнаты по программе оздоровления для детей будут бесплатны, дополнительные посещения — по договору платных услуг.

«После ремонта видим прекрасный оздоровительный комплекс с развитой системой дополнительного образования, которая наравне со школами очень востребована родителями. Считаю, что мы в целом по региону должны двигаться в этом направлении», — отметил Алексей Текслер.

Начальник комитета по делам образования Челябинска Светланы Портье считает, что каждый детский сад должен развивать систему дополнительного образования детей. Запрос на это есть у семей.

«Когда родители приводят в детский сад, они в первую очередь спрашивают про образовательную программу. Второй вопрос задают про кружки. Хорошо, когда в детском саду реализуются услуги допобразования: художественно-эстетические, интеллектуальные и другие. Пример „Какаду“ — когда все это организовано в одном пространстве», — отметила Светлана Портье.

Только в Челябинске работает 250 детских садов. В планах властей — новые учреждения проектировать с бассейнами, чтобы сделать учреждения более функциональными. «Какаду», по словам губернатора, может стать неким стандартом при строительстве детсадов в регионе в будущем.

«Только за последние несколько лет мы построили и реконструировали 38 детских садов. В этом году сдадим 13, в 2023 году примерно такие же планы. Мы полностью ликвидировали очередь в детские сады из детей до полутора лет. Проблемы решаем в том числе за счет активного строительства дошкольной инфраструктуры, и делаем это по всему региону. Потому что дети для нас находятся в приоритете», — резюмировал Алексей Текслер.

Добавим, что в Челябинске на 2022 год запланировано строительство трех и приобретение пяти детских садов.