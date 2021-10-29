Овсяная каша является полезным завтраком для детей и взрослых

Какими веществами крупа обеспечивает организм

Овсяная каша входит в число наиболее популярных завтраков многих семей во всем мире. Располагая богатым комплексом полезных веществ, овсянка становится поставщиком белка, линолевой кислоты, лецитина, клетчатки, витаминов А, группы В, Е, К и РР, минеральных веществ в виде натрия, калия, магния, кальция, железа и других ценных компонентов для нашего организма.

«Витамин А необходим для образования зрительных пигментов, которые помогают глазам адаптироваться в темноте, витамины группы В требуются для восстановления энергии, борьбы с лишними килограммами и улучшения работы сердца, витамин Е служит качественному усвоению белков, жиров, углеводов и витаминов А, D, витамин К дает организму энергию, а витамин РР содействует процессу кроветворения», — говорят нутрициологи.

Овсянка оказывает благотворное влияние на работу всего организма, употребление каши хорошо сказывается на деятельности сердечно-сосудистой системы, стабилизации показателей артериального давления, профилактике атеросклероза, нормализации метаболизма, регулировании работы нервной системы, укреплении стенок сосудов и опорно-двигательного аппарата, развитии и росте мышечной ткани.





Овсяная каша помогает справиться с различными болезнями и даже усиливает эффект медикаментов. Так, ферменты овсянки полезны при воспалениях и поражениях, особенно это касается органов желудочно-кишечного тракта. Овсянкой рекомендуется питаться после операций, отравлений и при лечебной диете.

«Регулярное употребление каши позволяет предотвратить синдром раздраженного кишечника, запоры, вздутие и прочие неприятности с ЖКТ, осуществляется это за счет клетчатки в составе продукта, а присутствие сложных углеводов в крупе наделяет ощущением сытости на долгое время, блокирует резкие скачки сахара в крови и снижает концентрацию холестерина», — рассказывают специалисты.

Овсяную кашу можно считать прекрасным блюдом не только для тех, кто заботится о своей фигуре, но и для пациентов с сахарным диабетом. Кроме того, овсянка способствует пробуждению организма, поднятию настроения, повышению концентрации и сохранению ясности ума.