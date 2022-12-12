Овощное мороженое и варенье из шишек: что в топе‑100 российских товаров из Челябинской области

Продовольственной элитой страны становятся не только известные бренды

В Москве подвели итоги 25-го юбилейного всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Челябинская область по традиции хорошо там выступила: как сообщили в пресс-службе областного Минсельхоза, звания лауреатов и дипломантов конкурса завоевали 20 видов продукции. Редакция ИА «Первое областное» выбрала из них самые интересные и неожиданные.

Мы специально не будем называть отличившиеся на конкурсе товары крупных производителей, чтобы не делать им лишней рекламы (тем более что в рекламе они и не нуждаются), а обратим внимание на сравнительно малоизвестную продукцию индивидуальных предпринимателей.

Например, среди семи лауреатов и дипломантов «100 лучших товаров России» мы нашли фруктовое, овощное мороженое и сорбеты из Челябинска (ИП Тюрина И. В.), а также хамон из Магнитогорска (ИП Чепурин Е. В.).

Звания дипломантов конкурса удостоились 13 видов продукции из Челябинской области. Помимо хлеба, макарон и сладостей известных на Южном Урале брендов там нашлись квашеная капуста со свеклой, черносливом, яблоком (ИП Глава К(Ф)Х Козлов Антон Петрович) и варенье из молодых сосновых шишек (ИП Юздова Мария Александровна).

Осталось выяснить, где все это можно купить.