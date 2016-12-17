Фигура ОТВ украсит главный ледяной городок

Эмблему уже установили на площади Революции.
Логотип ОТВ добавился к ледяным скульптурам, расположенным в городке на площади революции. Сфотографироваться с ним можно будет уже в следующий понедельник. К этому дню
Ледяной городок, который несколько недель возводят на площади революции, начинают украшать скульптурами. Помимо заявленных персонажей мультфильмов и талисманов Чемпионата по фигурному катанию, в центре городка разместился логотип ОТВ. Буквы вырезали прямо на площади, и, чтобы все было красиво, за дело взялись опытные проектировщики.
— Сейчас человек это запиливает по периметру самой эмблемы и потом, в дальнейшем будет выскребать по картинке. Не сказала бы, что это трудно. Если постоянно занимаешься, сложности большой не вызывает. Сначала все придумываешь, а потом делаешь — какими задумали фигуры, такими и получаем, — рассказала сайту «Первый областной» архитектор Любовь Новикова.
Ледяной логотип ОТВ и другие скульптуры представят челябинцам 26 декабря. Именно в следующий понедельник состоится открытие ледового городка. Мероприятие начнется в 17:00 на площади Революции.