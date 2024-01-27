ОТВ презентовал новый социальный проект «Прими меня таким»

Телеканал помогает подросткам из детских домов обрести любящую семью

В год семьи телеканал «ОТВ» представляет новый социальный проект «Прими меня таким». Серия передач о подростках из детских домов поможет детям найти новые семьи и любящих близких.

«Этот год объявлен президентом годом семьи. Но, к сожалению, не у каждого ребенка в нашей стране есть семья. Есть те, у кого образа семьи по разным причинам вообще не существует. Это, конечно же, дети из детских домов. У нас возникла идея помочь им. Помочь найти семью, наставника или опекуна, чтобы мальчишки и девчонки получили семейную теплоту и заботу. Уверена, что тогда у нас не будет сиротства и эти дети и сами станут прекрасными, заботящимися родителями», — говорит заместитель генерального директора по телевизионному вещанию медиахолдинга «Первый областной» Оксана Шевченко.

В новом проекте не будут участвовать дети до семи лет. Таких ребят и так охотно усыновляют. Проект «Прими меня таким» именно о подростках, которые мечтает оказаться в семье.

«Поэтому наш проект и называется по-подростковому дерзко: „Прими меня таким“. В нем заложен двойной смысл. С одной стороны, мы хотим показать индивидуальность ребенка, раскрыть его характер, его интересы, его ценности, его представления о семье, его запросы. А с другой, сделать так, чтобы приемные родители были готовы принять его таким, какой он есть, без прикрас», — добавляет Оксана Шевченко.

Героем первого выпуска стала 12-летняя Лера из Челябинска. В центре помощи детям «Надежда» девочка оказалась после смерти мамы. Нежная и ранимая, Лера надеется найти семью, в которой смогут принять ее боль и научат выражать чувства.

Вместе с автором и ведущей проекта «Прими меня таким» Яной Торминой Лера побывала с экскурсией в редакции ОТВ и на занятии у кинолога — Лера любит собак и давно мечтала о такой встрече. А в конце съемок девочка загадала желание на новогодней Кировке.

«Во время съемок мы старались раскрыть характер, интересы Леры и, конечно, показать кризисные моменты. Потенциальный кандидат на приемное родительство должен осознавать, что вместе с ребенком он принимает его боли, душевные раны, а также родственников, которые остаются важными фигурами. Наверно, с психологической точки зрения, это мой самый сложный проект. Дети доверяют мне, и я должна это оправдать», — говорит Яна Тормина.

Уже подобраны герои для пяти серий. Со следующим подростком Яна отправится на тренировку по армейскому рукопашному бою и будет кататься на ретроавтомобилях. А одну из героинь, хоккейную болельщицу, познакомит с хоккеистами «Металлурга».

Проект ОТВ «Прими меня таким» поддержала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«У каждого ребенка есть право жить и воспитываться в семье. Вот только как его реализовать? И здесь не обойтись без доли чуда. Но, как известно, чудеса почти всегда создаются чьими-то руками. Вот и мы, запуская эту передачу, помогаем случиться чуду: мы будем знакомить вас с историями ребят и верим, что их увидят те, кто готов стать родителями, семьей для этих мальчишек и девчонок», — говорит Евгения Майорова.

Первый выпуск проекта про девочку Леру вышел в эфир 7 января, увидеть его повтор можно в среду, 31 января, на телеканале «ОТВ» в 14.15, а также на нашем сайте.

Второй выпуск проекта покажут 18 февраля.