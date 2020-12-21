ОТВ представляет праздничный календарь «Космическая классика» на 2021 год

Ведущие телеканала «примерили» образы героев известных картин в космическом прочтении

Авторский проект стартовал в начале сентября и был завершен в декабре. Над идеей трудилась целая команда профессионалов. Телеканал ОТВ представляет праздничный календарь на 2021 год — «Космическая классика».



На протяжении трех недель сотрудники ОТВ создавали уникальные образы на каждый месяц. Креативность продюсеров, уникальный взгляд известного фотографа Евгения Меньших, кропотливая работа визажистов и дизайнеров помогла превратить знакомых зрителям ведущих в героев картин известных художников с одной интересной оговоркой — классический фон полотен и предметы на них сменили загадочные космические просторы, футуристические строения и скоростные ракеты. Интересно, что на самом деле из декораций у команды было только серое полотно и камера, а также самодельные шлемы, пояса и ободы.

На январском развороте ведущий новостей Иван Уткин «оседлал» стремительно летящий вперед космический корабль с гордым названием «Первый областной». Задумка транслирует образы картины «Купание красного коня» Петрова-Водкина, но в ее инопланетной и сверхтехнологичной интерпретации.

Февраль представил автор и ведущий программы «Юридическая мясорубка» Александр Лебедев с задумчивым взглядом, в меховой шапке и распахнутой шубе, под которой — космический костюм. В образе отчетливо прослеживается вдохновленность полотном «Портрет Шаляпина» Кустодиева в космическом прочтении. Кстати, неземным метаморфозам подверглась и собака: теперь у ног героя — зубастое подобие ящера из фантастического боевика «Джон Картер».





На протяжении года обладателям уникального календаря представится возможность любоваться едва уловимой, загадочной и такой знакомой по великому полотну итальянского художника улыбкой ведущей Марины Клиновой, а также наблюдать за грациозными сборщиками межгалактического «винограда» — журналистом Полиной Болоховцевой, ведущей Анастасией Кныш и элегантно оголенным на фоне августовской жары корреспондентом Андреем Михайлюком. Один из разворотов перенесет в аскетичную пустыню с домом — уже не готическим, а вполне себе футуристичным, владельцы которого — ведущие программы «Наше утро» Карина Хазова и «вооруженный» вилами Дмитрий Солдатов. А в декабре на свет появится мифическая богиня красоты и любви в исполнении ведущей Маргариты Хижняк, став символом наступления Нового года, наполненного только радостными событиями.

Увидеть остальные шедевры и стать обладателем лимитированного космического календаря можно, приняв участие в конкурсах. По будням подключайтесь к программе «Наше утро» и заглядывайте в соцсети медиахолдинга — в период с 16 по 31 декабря — и украшайте дом ярким и полезным подарком от ОТВ.