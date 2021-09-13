Отцы в России смогут получать материнский капитал с 2022 года

Нововведение распространяется на детей, рожденных суррогатными мамами

Семьи, где отец является родителем, а его супруга — усыновителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, смогут получать маткапитал с 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд.

Ранее Конституционный суд РФ постановил, что такие семьи должны иметь право на материнский капитал. Поэтому Минтруд России разработал изменения в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а супруга — усыновителем ребенка, получать материнский капитал.

В Госдуму законопроект обещают внести до конца 2021 года.