«Отцы» и «дети» сразились на обновленной площадке в Озерске

Фестиваль объединил ветеранов, студентов и школьников во дворе на проспекте Победы

Необычный спортивный фестиваль «Нам здесь жить» прошел на обновленной дворовой площадке в Озерске. В формате «битвы поколений» встретились более ста участников разного возраста — от школьников до ветеранов, передает пресс-служба ПО «Маяк».

Инициатором преображения двора на проспекте Победы, 26 стала 89-летняя Валентина Алявдина, проживающая здесь около 60 лет.





«Помню, в юности на нашей дворовой площадке всегда звучал детский смех. Но шли годы, площадка пришла в негодность. Грустно было видеть разруху», — поделилась Валентина Петровна.

На личном приеме у генерального директора ПО «Маяк» Андрея Порошина женщина попросила помочь с восстановлением площадки. Волонтеры предприятия всего за неделю привели территорию в порядок: убрали заросли, покрасили конструкции, отремонтировали оборудование и установили спортивные сетки.

В праздничном турнире приняли участие смешанные команды, состоящие из ветеранов, школьников и студентов Озерского технологического института и колледжа. Участники соревновались в футболе, уличном боулинге, лапте и баскетболе, осваивали танцы на стульях от серебряных волонтеров и учились скандинавской ходьбе.





Первокурсник Данил Швейкин отметил ценность общения между поколениями.

«Бабушек и дедушек мы можем научить пользоваться цифровыми гаджетами. А они нас — жизни», — признался студент.

Победу в турнире одержала команда «Барселона», усиленная ветеранами «Маяка». Все участники получили подарки от социальных партнеров проекта, а победители — сертификаты на месяц бесплатного интернета.





Как отметил Андрей Порошин, эта площадка — не единственная, обновленная в рамках добровольческого проекта «Спортивный двор». В Озерске последовательно восстанавливают дворовые спортсооружения и проводят на них спортивные турниры.