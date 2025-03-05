Отца тройняшек из Челябинской области досрочно уволили с военной службы

Три сына родились около года назад. В семье еще есть дети

В семье участника СВО Александра, проживающего в Челябинской области, около года назад родилась тройня — три сына. Губернатор Алексей Текслер договорился с Министерством обороны, чтобы бойца отпустили на выписку жены и детей. В семье также есть старшая дочка и две сестры, о которых необходимо заботиться.

Депутат Госдумы Яна Лантратова начала переписку с Министерством обороны, чтобы многодетного отца уволили досрочно. Вчера, как сообщила супруга военнослужащего Дарья, Александр был отправлен в отпуск на 68 дней с последующим увольнением.

«Муж наконец-то дома!» — написала Дарья в своем сообщении депутату.

Александр с сентября 2022 года выполнял боевые задачи в зоне СВО, а его супруга воспитывала не только трехлетнюю дочь, но и двух своих родных сестер. Когда стало известно о предстоящем пополнении в семье, Александр был удивлен, узнав, что у него родится тройня.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Министерство обороны организовали сюрприз: Александр приехал на выписку своих троих сыновей. После окончания отпуска боец вернулся защищать Родину, но Яна Лантратова не забыла о семье и продолжила помогать.

Депутат нашла меценатов, которые ежемесячно оказывали материальную помощь семье, и вела долгую переписку с Министерством обороны по вопросу досрочного увольнения Александра.

«Забота, внимание и поддержка — вот что делает нас непобедимыми!» — отметила Яна Лантратова в своем телеграм-канале.