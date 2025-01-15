Оттепели не повлияли: в Челябинске подготовят пять крещенских купелей

На каких водоемах расположатся иордани

Теплая зима, плюсовые температуры заставили сомневаться в появлении купелей на Южном Урале в январе 2025 года. Так, не организуют купели на городском пляже в Миассе, отменили крещенские купания в Еткульском районе, сообщает корреспондент «Первого областного». Тем не менее погодные условия в территориях региона разные. И большинство муниципалитетов готовится к Крещению и оборудует иордани.

В Челябинске к Крещению сделают пять купелей в привычных для горожан местах. Две купели расположатся на Шершневском водохранилище в районе пляжа «Каспийский берег» и улицы Красных Казаков в поселке Сосновка. Еще две купели оборудуют на озере Смолино: около пляжа «Солнечный берег» и гостиничного комплекса «Смолино-Парк». На Первом озере купель организуют в районе пляжа «Восточный берег». Информацию подтвердили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности города Челябинска.

Крещение Господне отмечают 19 января. В 2025 году этот день приходится на воскресенье.