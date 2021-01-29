Отстаивая свою правду, погорельцы из самого старого дома Магнитогорска чуть не попали под суд

Администрация города обратилась в прокуратуру

В Магнитогорске не утихает спор вокруг дома 27 по улице Пионерской — одного из самых старых зданий города. Некоторые жильцы пытаются добиться признания его ветхоаварийным. Дом пострадал от пожара 7 октября прошлого года. Возгорание на кровле удалось потушить, но весь он оказался залитым — пожарные проливали этажи насквозь, чтобы не осталось тления в старых межстенных перекрытиях. Жильцам предоставили комнаты в общежитии, а в доме начали ремонт. 15 января жильцы третьего и четвертого подъездов стали заселяться в свои квартиры. Первый и второй подъезды до сих пор не пригодны для заселения.

«Каждому зарегистрированному и постоянно проживавшему жильцу по Пионерской, 27 были предоставлены выплаты из городского бюджета в размере десяти тысяч рублей, затем были произведены повторные выплаты из областного бюджета в размере десяти тысяч рублей, а по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера каждому собственнику и зарегистрированному жителю в квартирах, расположенных на четвертых этажах дома, предоставили финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей. Администрация выделила жильцам и субсидию на оплату счетов за отопление», — прокомментировали в администрации города.

Выделенную материальную помощь магнитогорцы не оценили и потребовали предоставить им новое жилье. Часть жильцов обратилась к соцсетям и СМИ по поводу некачественного выполнения ремонта. Администрация города провела поквартирный анализ, оценила состояние имущества и объемы работ.

«По поводу жильцов, которые запустили состояние своих квартир, мы обратились в прокуратуру, чтобы понять, какие действия необходимо предпринять дальше. Прокуратура оценила действия жильцов неправомерными и рекомендовала обратиться в суд. Жителей удалось уговорить без судебных разбирательств, но сколько сил это стоило! Ценное время для просушки было упущено. Окончательно все предоставили доступ только к концу декабря, и вы можете представить, во что успели превратиться квартиры за это время», — рассказывает начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Алексей Болдашов.

Тем временем жильцы самостоятельно провели повторную экспертизу. Ее результат не противоречит тому обследованию, которое было проведено ранее специалистами «Бюро независимых экспертиз и оценок». Напомним, дом не признан аварийным и пригоден для проживания.