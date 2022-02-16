В Миасс поступило современное оборудование для оценки здоровья юных спортсменов. Аппаратно-программный комплекс «Стань чемпионом» передан местной спортшколе олимпийского резерва «Старт». Об этом сегодня, 16 февраля, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Комплекс можно использовать для решения различных задач при отборе спортсменов. Оборудование позволяет определить предрасположенность к занятиям определенными видами спорта», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Миасса Владимир Васильев.
Оборудование для скрининг-оценки уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма в автоматическом режиме фиксирует данные, полученные при выполнении ребенком упражнений и тестов.