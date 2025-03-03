Отряд челябинских добровольцев‑поисковиков получил название «Танкоград»

Южноуральцы в ДНР ищут погибших солдат и мирных жителей и возвращают на родину для достойных проводов

Челябинский отряд добровольцев, работающий в ДНР, теперь носит имя «Танкоград». Такое предложение учредителя Фонда 2020 Ирины Текслер поддержали поисковики.

Эти храбрые люди занимаются поиском солдат и мирных жителей, погибших в результате обстрелов со стороны ВСУ. Их работа сопряжена с огромными рисками: заминированная земля, дроны, постоянные обстрелы — все это становится на пути у поисковиков, но не останавливает их в стремлении вернуть погибших на Родину.

Семьи, потерявшие своих близких, возлагают на отряд огромные надежды. Руководитель отряда, известный под позывным «Рустик», также ищет своего сына. За год работы добровольцы нашли сотни погибших, обеспечив им достойные проводы.

Губернатор Челябинской области лично поддерживает поисковиков и формирует целое направление по поиску пропавших без вести.

На средства НКО «Фонд 2020» закупили и передали отряду необходимые медицинские средства, генераторы и современный разведывательный дрон. Для расширения территорий поиска и повышения их эффективности требуются мотоциклы и квадроциклы.

Название «Танкоград» символизирует промышленную мощь Челябинского региона и значение Урала в Победе в Великой Отечественной войне. Этот отряд — важное дело нашей новой истории, и в него продолжают вступать добровольцы, чтобы вести поиск наших погибших героев, отмечает Ирина Текслер в своем телеграм-канале.