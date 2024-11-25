Отрицательные температуры закрепятся в Челябинской области в конце ноября

Осадков почти не будет

Погода на последней неделе ноября в Челябинской области вернется к климатической норме: температура воздуха установится в пределах от −3 до −6 градусов. А еще конец осени выдастся солнечным. Подробнее о погоде с 25 ноября по 1 декабря — в нашем материале.

«В ближайшие дни мощный сибирский антициклон будет определять погоду на Урале и значительной азиатской территории. До конца месяца он заблокирует доступ атлантическим процессам, несущим влагу, существенных осадков не ожидается»,— рассказали синоптики Уральского гидрометеоцентра.

Начиная со вторника, 26 ноября, начнется выхолаживание приземного слоя воздуха, и к концу месяца температура понизится на 4—6 градусов.

В Челябинске до пятницы установится солнечная погода. В начале недели температура будет около нуля градусов, а к четвергу опустится до −4. В выходные солнечная погода сменится пасмурной, может пройти слабый снег. В температурном плане — без изменений.

На юге региона на протяжении всей недели будет от −3 до −6 градусов и солнечно. Лишь в воскресенье натечет облачность.

В горных районах, напротив, до четверга будет сохраняться небольшой плюс. Солнечно. С пятницы начнет холодать, и в выходные температура упадет сразу до −6 градусов. Возможен слабый снег.

Синоптики подчеркивают, что долгосрочный прогноз — предварительный, поэтому следите за ежедневными сводками на нашем сайте.