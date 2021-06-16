Отремонтированные в Челябинской области дороги проверили после обращений общественников

Представители регионального Миндортранса совместно с активистами выезжали в Кунашакский район

У активистов ОНФ в Челябинской области возникли вопросы по качеству прошлогоднего капремонта десяти километров участка автодороги ж/д станция Муслюмово — Саккулово — М-5 и трех километров участка Кунашак — Усть-Багаряк. Дорожники совместно с общественниками в среду, 16 июня, выехали в Кунашакский район, чтобы разобрать технологию ремонта и задать вопросы подрядчикам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Участники встречи остановились на участке Муслюмово — Саккулово, чтобы измерить ровность дорожного полотна.

«Допуск — 5 мм. Просвет на полотне — 2 мм. Представитель подрядчика говорит, что качество соответствует всем требованиям к дорожной одежде», — пояснили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

На претензии общественников о рассыпанном по дороге щебне ответили специалисты: камни выпали из кузова проезжающего авто. Замечание принято и адресовано организации ООО «Ойкумена», которая отвечает за содержание дорог в Челябинской области. Покрытие можно просто промести щеткой, на это даются сутки, подчеркнули в пресс-службе министерства.

На дороге Кунашак — Усть-Багаряк дорожники и общественники также замерили и проверили покрытие проезжей части и обочины.

«Строительный контроль проводится на всех этапах ремонта. Без устранения замечаний заказчика ни одна дорога не будет принята в эксплуатацию. Кроме того, мы несем ответственность за выполненные работы. На верхний слой покрытия гарантия составляет четыре года», — прокомментировал руководитель строительных проектов АО «Уралавтодор» Виталий Быцин.

К общему мнению пришли и дорожники, и активисты: потенциальная опасность для состояния дорог — это количество грузовиков и самосвалов, передвигающихся с перегруженным кузовом по трассам. Чтобы не допустить разрушения покрытия, устанавливают рамки автоматического весогабаритного контроля.

По итогам поездки в Кунашакский район установлено нормативное состояние дорог. Принято решение восстановить обочины до 1 июля, работы проведут по гарантии. Стороны договорились проводить совместные выезды в течение всего дорожного сезона. Всем, у кого есть конструктивные вопросы по качеству работ на региональных объектах, предлагают сообщать об этом по телефону: 8 (351) 261-44-11.

Напомним, весной общественники проверили качество региональных дорог, отремонтированных в 2020 году, и составили реестр нарушений. Документ направили в прокуратуру, а также в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. В Миндортрансе ответили, что готовы провести контрольную проверку объектов, попавших в этот реестр.

Кроме того, уже сдают первые участки, отремонтированные в 2021 году. Так, на дороге Еткуль — Селезян — Шатрово — Луговой Красноармейского района завершается укладка нового асфальта. Готов ремонт на участке дороги Челябинск — Октябрьское. Работы выполняются по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего по проекту в 2021 году в Челябинской области отремонтируют 326 км трассы.