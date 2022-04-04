Отпуск за границей: какие страны ослабили ограничения и возобновили рейсы и выдачу виз?

Рассказываем, как изменились антиковидные меры для туристов с апреля 2022 года

Ближе к старту летнего туристического сезона все больше стран отменяют ковидные ограничения. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что с апреля ряд государств упростил въезд для путешественников. Кроме того, снимаются ограничения на авиаперевозки между Россией и рядом других стран. Разбираемся, что нужно знать туристам, отправляющимся за границу.

Где ослабили ковидный режим?

Болгария разрешает гражданам РФ въезд с туристическими целями. В этой стране с 1 апреля отменят все ограничения, связанные с COVID-19, включая ношение защитных масок в помещении, соблюдение физической дистанции, ограничение количества лиц, которые могут посещать массовые мероприятия.

При этом требования о предъявлении на границе медицинских документов (прививочных сертификатов, свидетельств о перенесенном ковиде, а также ПЦР-тестов) остается в силе. Россиянам для въезда в Болгарию потребуется сертификат о прививке «Спутником V» на английском языке, или ПЦР-тест на ковид не старше 72 часов.

Дания сняла ограничения на въезд для всех путешественников. Всем прибывающим, независимо от страны их происхождения и статуса вакцинации, теперь разрешен въезд в Данию без соблюдения карантина независимо от цели поездки. Страна уже упростила свои внутренние меры по борьбе с COVID-19. В силе только требование носить маску при посещении медицинских учреждений.

На Канарских островах (Испания) сняли ограничения на работу общепита, магазинов и других общественных мест. Возобновляется работа ночных развлекательных заведений.

Швейцария с 1 апреля упраздняет все социальные и санитарные ограничения, которые были введены в связи с COVID-19. В частности, больше не нужно будет носить защитные маски в общественном в транспорте и медицинских учреждениях.

Латвия принимает россиян с туристическими целями с 1 марта 2022 года. С 1 апреля страна упростила въезд в страну: отменено требование о предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенной болезни или теста на ковид. Это требование останется обязательным для пассажиров, приезжающих из стран, находящихся в красной зоне риска. В этом списке и РФ.

Спустя 2 года в Италии официально закончилось действие чрезвычайного положения, которое было введено в начале пандемии коронавируса. Россиянам для въезда в Италию будет достаточно справки о проведенном экспресс-тесте на антиген (срок действия 48 ч.) или молекулярном ПЦР-тесте (срок действия 72 ч.) с отрицательным результатом.

В стране отменяются все ограничения по вместимости таких объектов, как спортивные стадионы, концерты и ночные клубы под открытым небом. Для их посещения требуется базовый Green Pass. Маски пока необходимо носить на всех видах общественного транспорта до 30 апреля. Также масочный режим пока останется в закрытых общественных местах.





А что с выдачей виз в Европу?

Визовые центры Норвегии в России, обслуживаемые оператором VFS Global, с 4 апреля снова открыли прием документов на оформление визы и разрешения на проживание. Напомним, Норвегия приостановила выдачу виз российским заявителям с 9 марта 2022 года.



Но процесс выдачи виз восстановлен лишь отчасти. Подать документы на туристическую визу в Норвегию пока не получится: «по техническим причинам» — прием заявлений на получение виз для туристических поездок не возобновлен. Посольство Норвегии рассчитывает, что туристические визы начнут выдаваться в мае 2022 года.

Россияне смогут с 1 апреля подавать заявки на туристические визы во Францию без ограничений, связанных с COVID-19. Об этом говорится на сайте посольства Франции в России.

Однако во французской дипмиссии подчеркивают: получение визы не дает права на автоматический въезд во Францию. Поскольку страна относит Россию к списку стран с высокими эпидемиологическими рисками по COVID-19 («оранжевая» зона), то въезд разрешен только тем, кто привит сертифицированной ЕМА вакциной, или у него есть веские основания.

Визовые центры Дании в России принимают заявление на краткосрочные визы, в том числе, для поездок с целью туризма.

Из-за коронавируса Испания официально не разрешает въезд гражданам третьих стран, включая россиян, с туристическими целями. Этот запрет действует до 30 апреля. Но есть список категорий граждан, которым разрешен въезд в Испанию по веским основаниям. С ним можно ознакомиться на сайте Минздрава Испании. Италия, по данным АТОР, выдает туристичнские визы в Москве и в регионах.

Для граждан России въезд в Швейцарию с туристическими целями по-прежнему закрыт. Поездка разрешена только в случаях особой необходимости. Для этого нужно получить разрешение от Посольства Швейцарии, даже в том случае, если у путешественника есть действующая шенгенская виза.

Авиаперелеты — в дружественные страны

Сегодня стало известно, что с 9 апреля снимаются ограничения на авиаперевозки между Россией и рядом других стран. Такое решение оперативного штаба по распространению коронавируса озвучил Михаил Мишустин. Речь идет про антиковидные меры, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты. Полный список стран — в нашем материале.

В марте 2022 года ряд государств также упростил правила въезда для туристов.