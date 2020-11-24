Отправка льва Симбы и леопарда Евы в Танзанию откладывается

Животные пока остаются в челябинском приюте.

Уже на текущей неделе лев Симба и леопард Ева, спасённые челябинским зоозащитником Кареном Даллакяном, должны были отправиться в Танзанию, свою естественную среду обитания. Их даже должен был проводить губернатор Алексей Текслер, который ранее уже встречался с этими грациозными животными в приюте «Спаси меня».

Только перелёт Симбы и Евы задерживается. «Доктор Айболит», спасший льва и леопарда, Карен Даллакян сообщил «Первому областному», что это связано c юридическими моментами.

«Немного задерживается отправка документов. Но до Нового года, думаю, животные отправятся в Танзанию», — рассказал основатель приюта диких животных «Спаси меня».

Пока Симба и Ева по-прежнему находятся в приюте среди других животных. За ними продолжают вести полноценный уход и подготовку к предстоящему тяжёлому перелёту.