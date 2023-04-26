Отопление в школах, детсадах и больницах Челябинска могут отключить после 26 апреля

Сегодня в городе завершился отопительный сезон

В течение текущих суток теплоэнергетики Челябинска переведут город на летнюю схему горячего водоснабжения в связи с завершением отопительного сезона. Как сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск», за день специалисты переключат тепловые сети. Совместно с сотрудниками управляющих компаний также будет выполнено отключение внутридомовых систем теплоснабжения в многоквартирных домах. Тем не менее в детсадах, больницах и школах могут сохранить подачу тепла.

«Руководителям социально значимых объектов напоминают о возможности отключения теплоснабжения в подведомственных им учреждениях в более поздний срок на основании заявки. Это довольно распространенная практика, которая активно применяется специалистами компании во время старта и завершения отопительного периода», — заявили в «УСТЭК-Челябинск».

Установившаяся на Южном Урале теплая погода позволила завершить сезон подачи тепла чуть раньше обычного срока. Единственный критерий для принятия такого решения — среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней должна быть выше 8 градусов по Цельсию. Аналогичные решения о завершении отопительного сезона 26 апреля приняты в Магнитогорске, Златоусте и Миассе, а завтра тепло начнут отключать в Кыштыме и Еманжелинске.

Кстати, накануне теплоэнергетики рассказали, кто может самостоятельно отключить тепло, не дожидаясь подписания распоряжения главой города.