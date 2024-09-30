Отопление в Челябинской области полностью дали в 11 муниципалитетах

В областном центре тепло в жилых домах начнут давать завтра

Отопительный сезон в Челябинске начнется с 1 октября. Тем временем в 11 муниципалитетах региона он уже стартовал, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе Минстроя. Когда, в каких городах и населенных пунктах появится отопление — в нашем материале.



На 30 сентября известно, что частично запустили отопительный сезон в 25 муниципалитетах: Верхнем Уфалее, Златоусте, Кыштыме, Локомотивном, Магнитогорске, Миассе, Озерске, Троицке, Чебаркуле, Челябинске. А также в Агаповском, Аргаяшском, Ашинском, Варненском, Еманжелинском, Еткульском, Карталинском, Каслинском, Коркинском, Кунашакском, Нагайбакском, Троицком, Уйском, Чебаркульском муниципальных районах.





На данный момент полностью начали отопительный процесс в Снежинске, Трехгорном, Усть-Катаве, Брединском, Кизильском, Красноармейском, Кусинском, Нязепетровском, Октябрьском, Пластовском, Саткинском муниципальных районах.

С 1 октября запуск тепла планируется в Карабаше, Копейске, Верхнеуральске, Катав-Ивановске, Сосновском, Увельском и Чесменском муниципальных районах.

В региональном Минстрое ИА «Первое областное» рассказали, что за это время в Челябинской области было запущено 12251 тысяча квадратных метров, 6900 штук жилья, 469 котельных, 2152 объекта социальной сферы с 127 поселениях.

Если у вас по какой-то причине не включили отопление, советы по решению этого вопроса в карточке ниже.





В соответствии с приказом Минэнерго России, проверка готовности муниципальных образований должна быть осуществлена Ростехнадзором в срок до 15 ноября.

Автор: Ксения Рындина