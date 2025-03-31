Отопление в Челябинске отключать пока не собираются

Батареи станут холодными, когда установится погода

Из-за раннего наступления весны в челябинских квартирах стало жарко. Горожане начали интересоваться, когда отключат батареи. Мэр Алексей Лошкин сообщил, что отопительный сезон закончат в соответствии с нормативами.

С приходом плюсовых температур челябинцы разделились на два лагеря: первым стало невыносимо жарко в квартирах и они просят отключить отопление, вторые — напоминают, что погода еще нестабильна и ночами бывает холодно.

«По прогнозам, на этой неделе потеплеет до плюс 18 градусов, вместе с тем ночью ожидаются отрицательные температуры. Для отключения отопления есть норматив, согласно которому в городе в течение пяти дней должна продержаться среднесуточная температура выше восьми градусов», — напомнил Алексей Лошкин.

Традиционно отопительный сезон в южноуральской столице заканчивается в конце апреля — начале мая. В мэрии сообщили, что в Челябинске уже начинают готовиться к следующему отопительному сезону.