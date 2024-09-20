Отопительный сезон в Златоусте стартует 23 сентября

В округе ожидаются заморозки

На следующей неделе в Златоуст придет резкое похолодание. В связи с этим глава города Олег Решетников принял решение о старте отопительного сезона в понедельник, 23 сентября. Об этом он написал в своем телеграм-канале.



По его словам, подготовка к отопительному сезону велась в течение нескольких месяцев. Было сделано многое, в том числе и по ремонту инженерных сетей.

Глава отметил, что запуск отопления — технически сложный процесс. Заполнение системы может занять до 10 дней.

«Многое зависит и от оперативности управляющих компаний, которые должны подключить к ресурсу обслуживаемые дома. Для всех ответственных лиц это будет очень напряженный период. Совместно сделаем все возможное, чтобы тепло пришло в дома как можно быстрее», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что Челябинская область готова к отопительному сезону на 98%. Подготовку и проверку провели все муниципальные образования. По словам замминистра строительства и инфраструктуры региона Людмилы Алпатовой, к 1 октября область будет готова на 100%.