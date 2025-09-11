Отопительный сезон в Челябинской области стартовал с 11 сентября

Кусинский район запустил тепло первым

Не самый северный, но самый первый — Кусинский район запустил отопительный сезон сегодня, 11 сентября. На днях глава муниципалитета Юрий Лысяков объявил, что подписал распоряжение о запуске котельных. Сегодня тепло подали, передает корреспондент медиахолдинга.

По нормативам отопительный сезон власти должны обеспечить, когда средняя температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти суток. Но некоторые главы могут давать распоряжение о пуске тепла. Так, в Челябинске по отдельным заявкам дали тепло в детские сады.

В Кусинском районе, согласно распоряжению, теплом сначала обеспечат социальные учреждения, а затем многоквартирные дома.

Ряд территорий уже обозначили конкретные сроки подачи тепла. Так, с 22 сентября стартует отопительный сезон в Копейском, Пластовском городских округах и в Сосновском районе. Тепло потребителям будут подключать до 26 сентября.

Согласно прогнозам погоды средняя температура в сутки на ближайшие дни будет 12-14 градусов тепла.