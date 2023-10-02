Отопительный сезон в Челябинске стартует 3 октября

В связи с теплой погодой батареи включат по низким параметрам

В Челябинске отопительный сезон 2023—2024 стартует со вторника, 3 октября. Об этом сегодня сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. По его словам, тепло в домах челябинцев появится в течение пяти-семи дней.

«Несмотря на то, что погода достаточно теплая, уже поступают обращения от жителей о начале отопительного периода. Ночью температура в выходные дни опускалась ниже 8 градусов, к концу текущей недели ожидается по прогнозу понижение и дневных температур. В связи с этим предлагаю начать отопительный сезон с 3 октября»,— сказал Александр Астахов.

По его словам, теплоснабжающие организации выполняют запуск котельных и насосных станций на протяжении 5—7 дней. Температура подаваемого теплоносителя будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха.

Глава Челябинска Наталья Котова поддержала предложение и уточнила, что в связи с тем, что погода на этой неделе будет теплой, давать тепло будут по низким параметрам. Постепенно при понижении температуры в домах горожан будет становиться все теплее.

Напомним, некоторые города Челябинской области начали отопительный сезон на прошлой неделе. В Миассе его старт был запланирован на 1 октября, однако в связи с теплой погодой его перенесли на 10 октября.

Напомним, по стандартам власти должны запустить тепло, когда среднесуточная температура составляет менее +8 градусов в течение пяти дней.

Синоптики тем временем обещают на этой неделе возвращение бабьего лета. Температура воздуха в Челябинске поднимется до +20 градусов.