Отопительный сезон в Челябинске стартует 29 сентября

Не ждать формального понижения температуры поручил мэр Алексей Лошкин

Сегодня, 29 сентября, в Челябинске стартует отопительный сезон. Такое поручение на аппаратном совещании дал глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Обычно решение по включению отопления принимается после пяти дней понижения температуры воздуха до восьми градусов. Сегодня только четвертый, однако глава города сказал, что ждать еще один холодный день нет смысла.

«Учитывая порядок подачи отопления, это делается не за один день, а, насколько я помню, до пяти. Кроме того, возможны порывы на сетях. У меня предложение не ждать формального понижения температуры, подключать прямо сегодня», — поручил Алексей Лошкин.

На особом контроле перед отопительным сезоном — дома с неисправными бойлерами. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что до 1 октября в Челябинске будет подключено 11 многоквартирных домов. Без подключения останутся еще 23 МКД.

Также сегодня отопление дали в Магнитогорске и Миассе.