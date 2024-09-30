Отопительный сезон в Челябинске официально стартует с 1 октября

Температурный режим будет регулироваться в зависимости от погоды

Челябинск готов к началу отопительного сезона. С 1 октября в городе начнется запуск тепла в домах, об этом доложил руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов на аппаратном совещании мэрии.

С завтрашнего дня котельные Челябинска выходят на плановый режим работы. На заполнение труб теплоносителем потребуется пять-семь дней, после чего по заявкам жителей будет производиться перезапуск там, где это потребуется.

По состоянию на 30 сентября подключено 309 объектов. В их числе 236 детских садов, 26 школ, 28 лечебных учреждений.

Председатель комитета по делам образования сообщила, что в социальных объектах города идет интенсивное подключение к теплу.

Врио мэра Челябинска Александр Астахов поручил держать ситуацию на контроле, чтобы до конца недели все социальные объекты, в частности школы и детские сады, были подключены к отоплению.

Автор: Ксения Рындина