Отопительный сезон в Челябинске начнется 1 октября

Запускать систему будут в течение 5—7 дней

В домах Челябинска со следующей недели будут горячие батареи. Как рассказали в мэрии, с 1 октября в городе стартует отопительный сезон.

Запуск всей системы пройдет в течение недели. Пока на улице стоит плюсовая температура, батареи будут включены на пониженных параметрах, добавлять градусы станут по мере похолодания.

Напомним, в некоторых районах области отопление уже дали, причем не без происшествий. Челябинский юрист рассказал нашему информагентству, можно ли возместить ущерб, если после подачи тепла трубы начали течь и затапливать квартиры.