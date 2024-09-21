Отопительный сезон стартует в Миассе и Озерске с 23 сентября

Тепло начнет поступать пока только в соцобъекты

С понедельника, 23 сентября, в Миассе и Озерске Челябинской области стартует отопительный сезон 2024-2025 года. Согласно постановлению, в Миассе тепло начнет поступать в соцобъекты по индивидуальным заявкам. В жилых домах отопление начнут включать с 1 октября. В Озерске тепло в дома начнет поступать с 25 сентября. Соответствующие постановления опубликованы на сайтах администраций.

Заполнять систему будут на протяжении нескольких дней. Руководителям теплоснабжающих организаций поручено запускать тепло в соответствии с температурным графиком.

В предстоящие дни в Миассе в ночные часы температура воздуха будет опускаться до минусовых значений, днем синоптики обещают от +8 до +12 градусов. В Озерске чуть теплее: около +2...+4 градусов ночью и +9 градусов днем.

С 23 сентября отопительный сезон стартует и в Златоусте. Ранее тепло пустили в Трехгорном, Кусинском, Саткинском и Октябрьском районах.