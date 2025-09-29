Отопительный сезон начался в крупнейших городах на Южном Урале

Куда обращаться, если тепло не пришло в ваш дом

Сегодня, 29 сентября, отопительный сезон начался в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. Тепло должно прийти во все дома в течение пяти дней. Что делать, если ваши батареи не нагрелись, — в материале ИА «Первое областное».

В Челябинске и Миассе из-за резкого похолодания было принято решение начать отопительный сезон досрочно. С 22 сентября батареи стали нагреваться в Трехгорном, Верхнем Уфалее, Пласте и Чебаркуле.

Что делать, если отопление так и не появилось?

Узнайте, есть ли отопление у ваших соседей. Если нет, то причина во внутридомовых сетях. Нужно обратиться в управляющую компанию.

Если в вашей квартире отсутствует отопление, в первую очередь убедитесь в наличии горячего водоснабжения. В случае его отсутствия проверьте свой адрес на сайте АО «УСТЭК-Челябинск» в разделе «Ограничение услуг отопления и ГВС», чтобы узнать возможную причину. Если ваш адрес указан в списке, дождитесь завершения ремонтных работ. В противном случае обратитесь в диспетчерскую службу для уточнения информации.

Не забудьте уплатить долги за отопление

С 1 июля 2025 года в Челябинской области повысили тарифы на коммунальные услуги. Средний рост платежа в регионе составил 20%. Вот-вот отопление придет во все дома, а у многих еще не погашены прошлогодние долги за коммуналку. Ранее писали, что общая задолженность у южноуральцев составила 2,5 миллиарда рублей.