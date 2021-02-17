Отменят ли занятия в школах Челябинской области 18 февраля

Мы заглянули в прогноз синоптиков на грядущую ночь

На Южный Урал пришли аномальные для февраля холода. При таких температурах обычно отменяют занятия в школах. Однако на этот раз чиновники неохотно идут на уступки замерзающим школьникам. Так, в Челябинске дети ждали отмены занятий во вторник и в среду. Вместо этого их заставили идти в школы. Какова вероятность отмены занятий в четверг, 18 февраля?

По данным Челябинского гидрометцентра, грядущей ночью в областном центре похолодает до −26...−28 градусов. При такой температура даже в безветренную погоду отменяют занятия в начальной школе. Но если только не потеплеет к пяти утра.

По Челябинской области при прояснении столбик термометра может опуститься еще ниже: до −33 градусов. Но в целом температура будет такой же, как и в Челябинске. А это значит, большинству детей все же придется идти на уроки.

Решение по отмене занятий в Челябинске 18 февраля будет опубликовано на нашем сайте после пяти утра.



