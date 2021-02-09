Синоптики обещают, что ночь на среду, 10 февраля, будет самой холодной на этой неделе. Температура воздуха опустится еще на несколько градусов. Мы оценили вероятность отмены занятий в городах и поселках нашего региона.
В самом Челябинске этой ночью может похолодать до −30 градусов. Помимо этого в городе будет ветер. При такой погоде не должны учиться ученики с 1 по 9 класс. А если к пяти утра воздух ничуть не прогреется, занятия должны отменить и в старшей школе.
Днем в Челябинске потеплеет до −16... −18 градусов. При такой погоде во вторую смену придется учиться всем. Если, конечно, власти не уравняют учеников всех параллелей.
На территории области ночью до −30 градусов, а в низинах — до −35 градусов, в горной местности ожидается сильный ветер. Вероятно, учиться не будут дети с 1 по 9 класс, а также старшая школа.
При этом в Магнитогорске могут вывести на учебу детей второй смены. В этом городе расслабляться не любят и решение по отмене занятий во вторую смену принимают, как правило, позже — уже после рассвета, когда значительно потеплеет.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом