Отменят ли занятия в школах Челябинской области 10 февраля

Грядущей ночью температура понизится еще больше

Синоптики обещают, что ночь на среду, 10 февраля, будет самой холодной на этой неделе. Температура воздуха опустится еще на несколько градусов. Мы оценили вероятность отмены занятий в городах и поселках нашего региона.В самом Челябинске этой ночью может похолодать до −30 градусов. Помимо этого в городе будет ветер. При такой погоде не должны учиться ученики с 1 по 9 класс. А если к пяти утра воздух ничуть не прогреется, занятия должны отменить и в старшей школе.Днем в Челябинске потеплеет до −16... −18 градусов. При такой погоде во вторую смену придется учиться всем. Если, конечно, власти не уравняют учеников всех параллелей.На территории области ночью до −30 градусов, а в низинах — до −35 градусов, в горной местности ожидается сильный ветер. Вероятно, учиться не будут дети с 1 по 9 класс, а также старшая школа.При этом в Магнитогорске могут вывести на учебу детей второй смены. В этом городе расслабляться не любят и решение по отмене занятий во вторую смену принимают, как правило, позже — уже после рассвета, когда значительно потеплеет.