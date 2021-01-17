Отменят ли занятия в школах Челябинска и Челябинской области 18 января

Мы изучили прогноз погоды и рекомендации МЧС

Из-за морозов в Челябинской области затянулись каникулы в школах. Кое-где ученики начальных классов вообще еще не посещали уроки после Нового года. Ждать ли отмены занятий в будущий понедельник, 18 января?

В самом Челябинске в ночь на понедельник похолодает до −19...−21 градуса. Эта температура, даже если есть ветер, не является основанием для отмены занятий. Так что в школу челябинцам идти придется — всем классам без исключения.

По Челябинской области может быть более резкое похолодание. По прогнозам Челябинского гидрометцентра, в целом по области температура не опустится ниже −23 градусов. Правда, в горах возможно похолодание до −28.

Занятия для отдельных населенных пунктов и классов могут отменить, если столбик термометра утром опустится ниже −25 градусов. Такое еще возможно ранним утром. Днем по области −19 градусов, а это значит, что во вторую смену будут учатся все.

Подробнее о нормах отмены занятий можно узнать из нижеприведенный таблицы.



