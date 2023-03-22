Отмену автобуса между Челябинском и Копейском объяснили его непопулярностью

Вместо пяти машин на маршруте работает только одна

Автобусный маршрут № 174 «Копейск (ст. Потанино) — Челябинск (ж/д вокзал)» отменяется в связи с отказом перевозчика от его обслуживания. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. В качестве альтернативы жителям агломерации предложили два других автобуса, пересадку между которыми обещают сделать бесплатной.

По информации Миндортранса, ООО «Магаавто» направило заявление об отказе от обслуживания 174-го маршрута в связи со снижением числа пассажиров. На маршруте должны работать пять микроавтобусов с интервалом движения 20—90 минут. Однако последнее время курсировал лишь один автобус с интервалом полтора-два часа.

Маршрутка перестанет работать с 1 апреля. Вместо нее добраться со станции Потанино до Челябинска можно будет автобусами № 5 «Автовокзал — ст. Потанино» и № 123 «Копейск (автовокзал) — Челябинск (ПКиО имени Гагарина)», пересев с одного на другой на копейском автовокзале.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», с 1 апреля маршрут № 123 будут обслуживать только большие автобусы, количество которых увеличат с 4 до 16. Интервал движения составит 10 минут в часы пик и 15 минут в межпиковое время. На маршруте № 5 работают два больших автобуса, курсирующие с интервалом 55 минут.

Пока что за пересадку между ними придется переплачивать, но в перспективе, с внедрением автоматической системы оплаты проезда (АСОП) с новым билетным меню для жителей агломерации, ездить можно будет по одному билету. Внедрение АСОП планируется в течение 2023 года.