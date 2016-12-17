Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-15 °C
USD 60.86 EUR 63.56
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Таджикистан отменил рейсы из Челябинска

Таджикистан отменил рейсы из Челябинска
Таджикистан , Челябинск , полеты , ограничение
23.12.2016 12:27:42

Время новостей

Видео
Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 18:30

Душанбе ответил на запрет полетов в Россию.

Таджикистан заявил об отмене полетов из России. В черный список попало 4 города, среди которых оказался и Челябинск. Решение вступило в силу сегодня, 23 декабря.

Россия и Таджикистан находятся в состоянии взаимных санкций по части полетов. Сначала Таджикистан не согласовал полеты из российского аэропорта «Жуковский». Затем Россия приостановила рейсы таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в ряд российских регионов. Новым шагом стали санкции Таджикистана.

— В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса «Уральских авиалиний», которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска, — сообщил агентству «РИА Новости» начальник департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов.

Отметим, что решение вступило в силу сегодня, 23 декабря, в 10 часов по московскому времени.

Фото: 333v.ru

Читайте также

Общество
Россия планирует ограничить полеты в Таджикистан
Россия планирует ограничить полеты в Таджикистан
Таджикистан , полеты , ограничение , аэропорт , Минтранс
03 Ноября 2016, 10:05
Общество
Россия и Таджикистан договорились об авиасообщении
Россия и Таджикистан договорились об авиасообщении
Таджикистан , полеты , возобновление , аэропорт
08 Ноября 2016, 10:59
Общество
10 детей-мигрантов выслали с челябинской городской свалки в Таджикистан
10 детей-мигрантов выслали с челябинской городской свалки в Таджикистан
Таджикистан , мигранты , депортация , дети , свалка
01 Апреля 2016, 16:18

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.