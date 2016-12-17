Таджикистан отменил рейсы из Челябинска

Душанбе ответил на запрет полетов в Россию.
Таджикистан заявил об отмене полетов из России. В черный список попало 4 города, среди которых оказался и Челябинск. Решение вступило в силу сегодня, 23 декабря.
Россия и Таджикистан находятся в состоянии взаимных санкций по части полетов. Сначала Таджикистан не согласовал полеты из российского аэропорта «Жуковский». Затем Россия приостановила рейсы таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в ряд российских регионов. Новым шагом стали санкции Таджикистана.
— В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса «Уральских авиалиний», которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска, — сообщил агентству «РИА Новости» начальник департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов.
Отметим, что решение вступило в силу сегодня, 23 декабря, в 10 часов по московскому времени.
Фото: 333v.ru