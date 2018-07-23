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/ «Лондонский» метод борьбы с незаконными афишами обсуждается в Челябинске

«Лондонский» метод борьбы с незаконными афишами обсуждается в Челябинске

Западный способ очищения городских пространств от рекламы планируют урбанисты.
сегодня в 18:09
  |  Общество

Пугающие стикеры «отменено» могут появиться на афишах с концертами, спектаклями и цирковыми представлениями в Челябинске. Таким образом планируется отучить «расклейщиков» от размещения незаконной рекламы в городе. Предполагается, что увидев стикер люди начнут сдавать билеты или звонить организаторам, чтобы выяснить, по какой причине отменено мероприятие. Инициаторы идеи считают такой способ наиболее эффективным в борьбе с незаконной рекламой.

Мы показали метод в качестве образовательного проекта. История из Англии говорит о том, что он оказался эффективным, но понять, сработает ли он в российских условиях можно только на основании эксперимента. Но мы заметили, что некоторые подписчики начали поступать точно также, стали распечатывать свои наклейки и клеить их на объявления возле своих домов. — говорит «Челябинский урбанист» Лев Владов.

В самом Челябинске данная идея пока проходит стадию обсуждения. А вот жители соседнего Миасса уже видят на заборах афиши со стикером «отменено». Некоторые эксперты считают, что такой метод не самый эффективный в борьбе с незаконной расклейкой афиш.

Даже если кто-то думает, что это поможет, это не правда. О том, что объявления клеятся по такой причине, станет быстро известно, буквально за месяц. Любой нормальный человек поймет, что не могут отменяться все мероприятия. Поэтому люди к этому быстро привыкнут. Это не решение целой проблемы. Когда я был молод, организаторы клеили дикую расклейку. Не хватает бюджета для того, чтобы полноценно проинформировать всех жителей города. — рассказал радио «Business FM Челябинск» генеральный директор «Городских зрелищных касс» Илья Белов.

А вот в администрации города отметили, что оба формата — сами плакаты и наклейки поверх, незаконны.

Я не вижу, что это законно, поэтому комментировать незаконные действия не могу. Действия вне правового поля. — отметил начальник Управления благоустройства Челябинска Владимир Жучков.

Напомним, что административная ответственность за незаконную расклейку объявлений предусматривает штрафы для физических лиц от 2000 до 2500 рублей. Для должностных и юридических лиц наказание увеличивается аж в 10−20 раз.

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