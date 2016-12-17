В Челябинске отменили занятия с 1 по 11 класс

В городе зафиксировано резкое снижение температуры.
В середине декабря в Челябинской области объявили экстренное предупреждение. Морозные температуры не могли не сказаться на учебном процессе. В итоге занятия для школьников отменили.
Сегодня, 20 декабря, утром сообщалось, что занятия отменяются для учеников с 1 по 7 класс обеих смен. Однако к 11 часам мороз усилился, в связи чем было принято решение о расширении отмены занятий.
— ВНИМАНИЕ! Уважаемые Челябинцы и гости города! В связи с резким понижением температуры воздуха, по состоянию на 11 час. 00 мин. 20 декабря 2016 года отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 11 класс, — сообщили в ЕДДС.
Более подробная информация об отмене занятий в Челябинске — в специальном разделе.
Фото: goodfon.ru