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В Челябинске отменили занятия с 1 по 11 класс

В Челябинске отменили занятия с 1 по 11 класс
Челябинск , учеба , похолодание , отмена занятий
20.12.2016 11:06:38

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21 Декабря 2016, 18:30

В городе зафиксировано резкое снижение температуры.

В середине декабря в Челябинской области объявили экстренное предупреждение. Морозные температуры не могли не сказаться на учебном процессе. В итоге занятия для школьников отменили.

Сегодня, 20 декабря, утром сообщалось, что занятия отменяются для учеников с 1 по 7 класс обеих смен. Однако к 11 часам мороз усилился, в связи чем было принято решение о расширении отмены занятий.

— ВНИМАНИЕ! Уважаемые Челябинцы и гости города! В связи с резким понижением температуры воздуха, по состоянию на 11 час. 00 мин. 20 декабря 2016 года отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 11 класс, — сообщили в ЕДДС.

Более подробная информация об отмене занятий в Челябинске — в специальном разделе.

Фото: goodfon.ru

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