Отловом бездомных животных в Челябинске займется фирма из Москвы

Подрядчик приступит к работе с нового года

С нового года отловом бездомных животных в Челябинске будет заниматься московская компания ООО «ОСВВ». Сегодня, 27 декабря, администрация областного центра опубликовала контакты, по которым горожане смогут сообщать о бродячих кошках и собаках, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Контракт с новой подрядной организацией начнет действовать с 1 января 2024 года. По условиям договора компания будет выполнять работы по отлову животных без владельцев, их транспортировке и передаче в приюты для животных.

Заявки на отлов будут приниматься в рабочее время по телефону +7 (351) 216-42-24 и по адресу электронной почты 4952357500@mail.ru.

Также сообщить о безнадзорных животных можно в управление экологии Челябинска по телефону +7 (351) 729-33-66 и по электронной почте ecolog@cheladmin.ru.

Согласно данным сервиса СБИС, ООО «ОСВВ» зарегистрировано в Москве, занимается отловом бездомных животных и является победителем торгов в Челябинской области на оказание услуг по проведению мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.