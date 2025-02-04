Открыты онлайн‑курсы по медиа для жителей Челябинской области

Проект «ТопБЛОГ» предоставил доступ к базе для всех желающих



Всероссийский проект «ТопБЛОГ», инициированный президентской платформой «Россия — страна возможностей», предоставил доступ к обширной базе полезных онлайн-курсов. Эти курсы предназначены для начинающих авторов, желающих погрузиться в мир блогинга и научиться создавать социально значимый контент, включая видеоформат. Популярные блогеры и известные общественные деятели поделятся своим опытом и дадут советы, как стать новым голосом в медиапространстве. Курсы доступны на сайте проекта для всех жителей Челябинской области без возрастных ограничений, сообщают организаторы.

Проект «ТопБЛОГ» уже несколько лет поддерживает авторов, стремящихся к развитию в медиаиндустрии, и помогает им эффективно взаимодействовать с аудиторией в социальных сетях. За это время к проекту присоединились более 220 тысяч жителей из всех регионов России. В качестве экспертов выступили более 400 специалистов, включая блогеров-миллионников, звезд шоу-бизнеса и профессионалов в области медиакоммуникаций, SMM и digital-продюсирования. Эти эксперты сопровождают участников на протяжении всего проекта и оказывают менторскую поддержку, в том числе в онлайн-формате.

«Технологии и искусственный интеллект стремительно меняют нашу повседневную жизнь. Это время огромных возможностей для развития блогосферы: начинающие авторы могут уверенно делать первые шаги в мире медиа и становиться лидерами мнений в интернете. Они способны формировать общественное мнение и влиять на культурное и социальное развитие. Проект „ТопБЛОГ“ на протяжении пяти лет помогает россиянам осваивать блогинг, обучая созданию социально значимого контента и объединяя активное сообщество единомышленников. Онлайн-курсы, которые сейчас запускает президентская платформа, помогут всем желающим улучшить свои медианавыки», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Использовав образовательный трек проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей», только в прошлом году улучшили блогерские навыки более 31,5 тысячи человек из всех регионов России, в том числе 628 жителей Челябинской области.

Весной 2025 года планируется запуск пятого сезона «ТопБЛОГа» — участники смогут получить еще больше возможностей для развития в медиа.

Курс «Основы блогинга» поможет начинающим авторам заложить прочный фундамент для создания и ведения успешного блога, даст понять, с чего начать и как выстроить стратегию развития в медиа. Программа включает теоретические материалы, практические задания и советы от экспертов с реальным опытом. Тем, кто хочет научиться снимать и монтировать яркие и профессиональные видео для социальных сетей и выделяться среди остальных, поможет курс «Создание видео с нуля». Шаг за шагом эксперты разберут каждый этап создания видео, научат писать интересные и структурированные сценарии, раскроют секреты подготовки к съемке: от выбора оборудования и локации до работы с освещением и звуком.

Из первых уст услышать советы медийных личностей и общественных деятелей можно в вебинарах популярных блогеров и первом сезоне подкаст-шоу «Рекомендация». На реальных кейсах и практических заданиях от популярных инфлюенсеров можно разобраться в разных аспектах создания контента, придумать концепцию для своего блога, научиться взаимодействовать с подписчиками и находить вдохновение для новых идей. Гости подкаст-шоу, которых зрители видели в рекомендациях своих социальных сетей, откроют секреты работы на отечественных медиаплощадках и поделятся своими «рецептами успеха».