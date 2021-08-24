В Пластовском районе продолжает тлеть лес

Сотрудники МЧС сообщили о ликвидации открытого горения

В Пластовском районе осмотрели место крупного природного пожара — открытого горения нет. Продолжает тлеть лесная подстилка на площади 500 «квадратов». Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«В ликвидации тления задействованы: от лесничества — 20 человек и 4 единицы техники, от 7 ПСО — 9 человек и 3 единицы техники», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, сообщение о лесном пожаре в Пластовском районе поступило в воскресенье, 22 августа. Огонь быстро распространился из-за жаркой и сухой погоды. В тушении было задействовано 45 человек и 9 единиц техники. От огня пострадало 580 гектаров леса вблизи поселка Степное.