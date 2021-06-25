Открытие памятника в Челябинске состоялось при поддержке группы компаний «Ариант»

25 июня в Челябинске торжественно открыли памятник, посвященный медицинским работникам, ведущим борьбу с COVID‑19

Идея установки памятника принадлежала депутатам седьмого созыва Законодательного cобрания Челябинской области и его председателю Владимиру Мякушу. Она стала по-настоящему народной, нашла отклик и поддержку среди медицинского сообщества, представителей власти и бизнеса. Организационную помощь в установке памятника оказала администрация города Челябинска и лично глава города Наталья Котова. Меценатскую помощь оказала ГК «Ариант» — крупнейшая группа компаний, объединяющая производственные центры полного цикла винодельческой и мясной продукции, расположенные в Челябинской области и Краснодарском крае. В ее состав входят: агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-Вино», Центр пищевой индустрии «Ариант» и агрофирма «Ариант».

«Когда только возникла идея создания памятника, группа компаний „Ариант“, конечно, не могла остаться в стороне и поддержала эту инициативу. Мы, как и все наши соотечественники, благодарны медицинским работникам за их самоотверженный труд, терпение, милосердие. Мы чтим память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь и здоровье в борьбе с пандемией. Они — настоящие герои нашего времени», — отметил сооснователь группы компаний «Ариант» Александр Аристов.

«Сегодня одновременно светлый и грустный день. Мы вспоминаем врачей, медицинских сестер, наших пациентов, которые погибли от коронавируса. Это важное событие для медицинского сообщества, благодарность всем нам за спасенные жизни», — рассказала заведующая инфекционным отделением № 1 городской клинической больницы № 8 Челябинска Екатерина Стенько.

Памятник изготовлен на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья. Модель монумента создавалась в творческом содружестве специалистов завода и мастерской заслуженного художника РФ Александра Лохтачева из Златоуста.