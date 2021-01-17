Открытие музыкальной рюмочной, строительство 32-этажного дома и награждение полицейских: чем жила Челябинская область на этой неделе

Первое областное информационное агентство представляет традиционный дайджест

Главные события прошедшей недели — в традиционном дайджесте от ИА «Первое областное».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил представить к наградам полицейских, спасших детскую хоккейную команду, попавшую в ДТП 4 января.

В Челябинске на Алом поле огородили участок под строительство самого высокого жилого дома. Здание будет 32-этажным. К работам приступят уже в феврале 2021 года.

Алексей Текслер обозначил планы развития сферы здравоохранения в Челябинской области на 2021 год. Одна из главных задач — расширение областной инфекционной больницы в Малой Сосновке.

На Южно-Уральской железной дороге на участке Карталы — Айдырля начал курсировать пригородный поезд в Оренбургскую область.

Телеканал Совета Федерации снял фильм о челябинском сенаторе Маргарите Павловой. Короткометражка вышла в рамках цикла передач «Знакомьтесь — сенатор».

В День российской печати в правительстве Челябинской области состоялась церемония награждения сотрудников региональных СМИ, среди которых были и журналисты ОТВ. Фоторепортаж — в нашем материале.

Жителей Челябинска пригласили на встречу по «соучастному проектированию» парка Гагарина. Главный архитектор города считает, что вопрос обновления парка должен решаться всесторонне. К чему в результате пришли горожане?

В Челябинской области изменились размеры выплат на детей. Рассказываем, какие изменения произошли и по каким причинам.

В Челябинской области стартовала вакцинация от новой коронавирусной инфекции людей старше 65 лет. Первые прививки уже поставлены.

Челябинский боксер Сергей Ковалев провалил допинг-тест перед боем с 24-летним Бектемиром Меликузиевым. В крови спортсмена обнаружили синтетический тестостерон. В результате бой, запланированный на 30 января, отменили.

В Челябинске в 20-й раз пройдет Кубок губернатора по дзюдо. Дзюдоисты поспорят за звание лучших в семи весовых категориях у мужчин и женщин.

В феврале на челябинской Кировке откроется музыкальная рюмочная. В новом заведении челябинцам обещают декадентские настроения, фальшивые бриллианты и вуали.

Грустная история закончилась счастливо: брошенный пес Грей обрел новую семью. Жительница Челябинска, прочитав историю животного, не смогла остаться в стороне.

В Челябинской области из-за сорокаградусных морозов несколько дней подряд отменяли занятия в школах. В некоторых муниципалитетах дети не учились как первую, так и во вторую смену.



Юные талантливые южноуральцы всеми силами стараются сделать этот мир лучше и придумывают для этого самые разные изобретения. Что подарили миру челябинские подростки? Читайте в нашем материале.

