Открытие филиалов центра «Авангард» расширит патриотическое воспитание на Южном Урале

На сборы планируют направить всех старшеклассников региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в обращении к депутатам Законодательного собрания сообщил об открытии в Копейске и Магнитогорске филиалов центра военно-патриотического воспитания «Авангард». Он в феврале текущего года начал работу в Чебаркуле после большого обновления. Запуск двух крупных филиалов позволит решить поставленную задачу охвата обучающими мероприятиями всех допризывников региона, заявила председатель комиссии Общественной палаты по патриотическому воспитанию, развитию добровольчества и взаимодействию с участниками и ветеранами боевых действий Елена Скорнякова.

«Центр „Авангард“ Минобрнауки Челябинской области, в состав попечительского совета которого я имею честь входить, за последние два года в невероятно короткие сроки стал уникальной, единственной в России площадкой допризывной подготовки молодежи, обеспеченной высококвалифицированными кадрами и оснащенной суперсовременнным оборудованием и тренажерами»,— отметила она.

Елена Скорнякова также подчеркнула, что соседство центра с крупнейшим танковым соединением Центрального военного округа позволяет погружать воспитанников в настоящие армейские будни. Это — наилучшая возможность воспитания будущих воинов.

Отметим, Алексей Текслер в своем обращении к Заксобранию поставил задачу, чтобы все старшеклассники Челябинской области прошли через центр «Авангард».

Первая смена военных сборов стартовала в марте. Ребята изучают строевую подготовку, стрельбу, полевую медицину, тактику и стратегию боя, а также новый школьный предмет основы безопасности и защиты Родины. Наставниками являются офицеры запаса и представители военных вузов. Распорядок дня как в армии. Учебная программа состоит из 35 часов. В конце сборов каждый получит сертификат, который добавит баллов к результатам ЕГЭ и поможет увеличить шансы на поступление в профильный вуз.