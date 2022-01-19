Открытие детской поликлиники в Южноуральске после ремонта перенесли на месяц

В учреждении побывал глава региона Алексей Текслер

Губернатор Алексей Текслер осмотрел здание детской поликлиники Южноуральска. Ремонт тут не проводился более 18 лет, но к весне 2022 года мэрия и подрядчик обещают открыть для маленьких пациентов двери в преображенное здание, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам главврача больницы Натальи Ишуткиной, ремонт поликлиники начался в ноябре 2021 года. Минздрав области выделил на работы 12,5 млн рублей, и к 20 января реконструкция должна была быть закончена. Однако в процессе возникла необходимость проведения дополнительных, не предусмотренных проектом работ. В результате подрядчик попросил мэрию заключить дополнительное соглашение о переносе срока окончания работ на месяц.

Алексей Текслер усомнился в том, что ремонт завершат за месяц, узнав, что в здании работают всего около 15 человек. Представитель подрядчика заверил, что справятся: остались только косметические работы. Стены поликлиники украсят персонажи мультсериала «Три кота»: они будут рассказывать самым маленьким пациентам о различных животных и явлениях природы.

Отдельно губернатор остановился на проблеме кадрового обеспечения сферы здравоохранения. Как рассказал министр здравоохранения области Юрий Семенов, в ближайшее время Южноуральск ожидает прибытия нескольких ординаторов, а Наталья Ишуткина лично ездила в ЮУГМУ и Троицкий медколледж, приглашая в город специалистов и обещая им служебное жилье и другие блага.

Губернатор удивился, что этим вопросом не занимается лично глава.

«Практика показывает, что в муниципалитетах, куда врачей приглашает глава, кадровый вопрос решается эффективно. Ведь именно вы, а не главврач можете гарантировать действительно привлекательные условия. Займитесь этим вопросом!» — обратился Алексей Текслер к главе Южноуральска Ярославу Куленко.

Ранее губернатор ознакомился с проектом благоустройства улицы Спортивной в Южноуральске, а также осмотрел IT-куб, в котором занимаются более 500 детей разных возрастов.