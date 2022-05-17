Открыта запись первоклассников в новый образовательный центр в Миассе

Пока в учебное заведение набирают детей по прописке и имеющих льготы

Во вторник, 17 мая, открыт набор школьников в новый образовательный центр в Миассе. Информация о наборе размещена на официальной странице учебного заведения в социальных сетях.

«Почему не вошли дома по улице Олимпийской, 10, 10а, 4, 6, 12, 14, расположенные непосредственно напротив образовательного центра и рядом с домами, которые вошли в перечень? Может ли корректироваться список?»

— спрашивают родители.

Пока на запись приглашают только родителей первоклассников. И только тех, кто живет на территории, закрепленной за школой, а также имеет льготное право на зачисление в первый класс во время первой волны приема заявлений. Между тем горожане уже высказывают недовольство закреплением жилых домов за ОЦ.

«Это как так: 100 метров от дома — школа и садик, а я вожу детей в центр района», — недоволен один из пап.

После 15 июля стартует запись детей в детский сад, который также входит в структуру новой школы.

Здание образовательного центра представляет собой единый комплекс на 640 учеников и 160 дошколят. Школа будет работать в одну смену, для начальных классов планируется запуск продленки. Ученики смогут выбрать разные направления внеурочной деятельности, а допобразование будет концентрироваться на спортивном и техническом направлениях.