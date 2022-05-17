Пока на запись приглашают только родителей первоклассников. И только тех, кто живет на территории, закрепленной за школой, а также имеет льготное право на зачисление в первый класс во время первой волны приема заявлений. Между тем горожане уже высказывают недовольство закреплением жилых домов за ОЦ.
«Почему не вошли дома по улице Олимпийской, 10, 10а, 4, 6, 12, 14, расположенные непосредственно напротив образовательного центра и рядом с домами, которые вошли в перечень? Может ли корректироваться список?» — спрашивают родители.
«Это как так: 100 метров от дома — школа и садик, а я вожу детей в центр района», — недоволен один из пап.
После 15 июля стартует запись детей в детский сад, который также входит в структуру новой школы.
Здание образовательного центра представляет собой единый комплекс на 640 учеников и 160 дошколят. Школа будет работать в одну смену, для начальных классов планируется запуск продленки. Ученики смогут выбрать разные направления внеурочной деятельности, а допобразование будет концентрироваться на спортивном и техническом направлениях.