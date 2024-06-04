Открыт прием заявок на участие в премии «Сделано в России»

Победителей определят в 12 номинациях

Южноуральцы, которые создают какой-то продукт и реализуют его в Челябинской области — от подкаста в интернете до модного бренда одежды, могут подать заявку на участие в премии «Сделано в России», сообщает Центр управления регионом.

«Ежегодную премию проводит портал „Сноб“. В этом году лучшие российские проекты наградят в тринадцатый раз. Победителями станут люди, которые обогащают страну творческими и научными открытиями и уверенно занимаются бизнесом», — отмечают в ЦУРе.

При выборе лучших проектов учтут голоса читателей сайта, экспертов и редакции. Торжественная церемония награждения пройдет в режиме офлайн.

Всего в этом году победителей определят в двенадцати номинациях:

• «Фокус внимания» — контент онлайн-платформ, авторское кино и анимация.

• «Дело вкуса» — рестораны и другие гастрономические заведения.

• «Градусы качества» — номинация для производителей вина, пива, сидра и крепкого алкоголя.

• «Про себя и вслух» — литературные произведения и нарративные подкасты.

• «Место действия» — театральные постановки и яркие перформансы.

• «Сам себе музыкант» — интересные музыкальные произведения, исполнители и группы.

• «Человек человеку человек» — значимые социальные программы и инициативы, а также деятельность филантропов и благотворительных фондов.

• «Среда обитания» — городские сервисы, общественные и культурные пространства, заведения, формирующие комфортную среду.

• «По России с любовью» — номинация для глэмпингов, отелей, этнопарков и туроператоров.

• «Искатели» — свои заявки могут отправить ученые и разработчики технологий.

• «Содержание формы» — номинация для дизайнеров и производителей одежды, обуви, аксессуаров.

• «Искусство создавать» — арт-категория для новых галерей и музеев, а также выставочных проектов, художников и кураторов выставок.

Оставить заявку можно по этой ссылке.