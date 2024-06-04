Южноуральцы, которые создают какой-то продукт и реализуют его в Челябинской области — от подкаста в интернете до модного бренда одежды, могут подать заявку на участие в премии «Сделано в России», сообщает Центр управления регионом.
«Ежегодную премию проводит портал „Сноб“. В этом году лучшие российские проекты наградят в тринадцатый раз. Победителями станут люди, которые обогащают страну творческими и научными открытиями и уверенно занимаются бизнесом», — отмечают в ЦУРе.
При выборе лучших проектов учтут голоса читателей сайта, экспертов и редакции. Торжественная церемония награждения пройдет в режиме офлайн.
Всего в этом году победителей определят в двенадцати номинациях:
• «Фокус внимания» — контент онлайн-платформ, авторское кино и анимация.
• «Дело вкуса» — рестораны и другие гастрономические заведения.
• «Градусы качества» — номинация для производителей вина, пива, сидра и крепкого алкоголя.
• «Про себя и вслух» — литературные произведения и нарративные подкасты.
• «Место действия» — театральные постановки и яркие перформансы.
• «Сам себе музыкант» — интересные музыкальные произведения, исполнители и группы.
• «Человек человеку человек» — значимые социальные программы и инициативы, а также деятельность филантропов и благотворительных фондов.
• «Среда обитания» — городские сервисы, общественные и культурные пространства, заведения, формирующие комфортную среду.
• «По России с любовью» — номинация для глэмпингов, отелей, этнопарков и туроператоров.
• «Искатели» — свои заявки могут отправить ученые и разработчики технологий.
• «Содержание формы» — номинация для дизайнеров и производителей одежды, обуви, аксессуаров.
• «Искусство создавать» — арт-категория для новых галерей и музеев, а также выставочных проектов, художников и кураторов выставок.
Оставить заявку можно по этой ссылке.