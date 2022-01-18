Открыт набор добровольцев на фестиваль «Российская студенческая весна»

Всероссийское мероприятие пройдет в июне в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер дал старт набору добровольцев на XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет с 3 по 8 июня в Челябинске. Стать волонтерами смогут 600 южноуральцев, сообщает пресс-служба Главного управления молодежной политики региона.

Присоединиться к команде добровольцев могут все желающие, в том числе и представители других регионов. Все волонтеры пройдут специальное обучение.

«Такое масштабное событие как фестиваль „Российская студенческая весна“, несомненно, соберет в Челябинске много ярких и творческих людей, и хочется, чтобы волонтеры сделали это событие для них запоминающимся. Я считаю, что фестиваль станет хорошей площадкой для реализации различных проектов и это прекрасная возможность проявить себя для молодежи со всей страны», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Заявку можно оставить до 31 марта 2022 года. Волонтер может выбрать одно из 15 направлений работы. При регистрации важно заполнить все поля анкеты, указав опыт волонтерской работы.