В Челябинске на нескольких перекрёстках отключат светофоры

Об этом предупредили в Комитете дорожного хозяйства.

Сегодня, 4 декабря, в Челябинске временно будут отключены светофоры на нескольких перекрёстках. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства администрации города.

Так, с 9 до 10 утра будет отключён светофор на улице Новороссийской — остановка «Больница ЧТПЗ».

С 10:30 до 11:30 отключение планируется возле остановки «Школа» на той же улице Новороссийской.

Затем отключение произойдёт на перекрёстке улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки — с 9 до 12 часов.

Также коснётся отключение улиц Марченко и Салютной — с 13:30 до 16:30.

Светофоры не будут работать и на одном из самых оживлённых участков города — на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Там объект дорожного движения отключится в период с 13:30 до 15:30.

Всех челябинцев просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.