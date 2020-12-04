Сегодня, 4 декабря, в Челябинске временно будут отключены светофоры на нескольких перекрёстках. Об этом сообщили в Комитете дорожного хозяйства администрации города.
Так, с 9 до 10 утра будет отключён светофор на улице Новороссийской — остановка «Больница ЧТПЗ».
С 10:30 до 11:30 отключение планируется возле остановки «Школа» на той же улице Новороссийской.
Затем отключение произойдёт на перекрёстке улиц Героев Танкограда и Первой Пятилетки — с 9 до 12 часов.
Также коснётся отключение улиц Марченко и Салютной — с 13:30 до 16:30.
Светофоры не будут работать и на одном из самых оживлённых участков города — на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса. Там объект дорожного движения отключится в период с 13:30 до 15:30.
Всех челябинцев просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.